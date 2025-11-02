Главные новости за неделю 27 октября – 2 ноября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного 20 лет по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Новое расследование позволило криминалистам инициировать повторное проведение молекулярно-генетических экспертиз с учетом современных возможностей. С помощью анализа ДНК удалось установить причастного к совершенному. Им оказался 45-летний житель Волгодонского района.

В Батайске после атаки украинских беспилотников поступило 200 заявлений на получение материальной помощи. Также было подписано распоряжение о первых выплатах 25 жильцам многоквартирного дома по Западному шоссе.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии, генерал-майора запаса Мирзы Мирзаева, виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону приступили к прениям сторон по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для восьми подозреваемых.

В Ростове-на-Дону 30 октября 2025 года в помещении офиса «Россети-Юг», расположенного по ул. Большая Садовая, обнаружены тела сотрудников компании — 38-летней женщины и 37-летнего мужчины — с огнестрельными ранениями. Мужчина застрелил бывшую супругу, после свел счеты с жизнью.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Ахмеду Абусупьянову, подозреваемому в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Постановлением суда фигурант останется под стражей до 28 декабря 2025 года включительно.

В Ростовской области выплату субсидий местным компаниям по возмещению части затрат на процентную ставку по инвестиционным кредитам перенесли с 2026 на 2027 год. Речь идет о поддержке общим объемом 600 млн руб., сообщает минэкономразвития региона.

Власти Ростовской области приостановили до 1 января 2027 года применение коэффициента-дефлятора при расчете стоимости патентов для трудовых мигрантов.

Максимальная зарплата водителей-курьеров в Ростове-на-Дону выросла на 23%, достигнув 200 тыс. руб. в месяц.