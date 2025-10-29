Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное заключение

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону приступили к прениям сторон по делу о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для восьми подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», обвиняемыми по делу проходят братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Тер-Саакян, которые были задержаны в Крыму, а также арестованные в Москве Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. Их действия квалифицированы по статьям о незаконном приобретении взрывчатки и совершении теракта (ч.4 ст.222.1, п.«б» ч.3 ст.205 УК РФ). Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Он, по данным ФСБ, в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек. Дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

Ни один из восьми подследственных своей вины в подготовке теракта не признал. По словам адвокатов, в деле нет доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке и планировали осуществить теракт. Адвокаты полагают, что их подзащитных «использовали втемную».

Константин Соловьев