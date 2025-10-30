В ростовском офисе «Россети-Юг» бывший супруг застрелил жену и покончил с собой

В Ростове-на-Дону 30 октября 2025 года в помещении офиса «Россети-Юг», расположенного по ул. Большая Садовая, обнаружены тела сотрудников компании — женщины 1987 г.р. и мужчины 1988 г.р. — с огнестрельными ранениями. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, между бывшими супругами произошла ссора на почве тяжелого бракоразводного процесса. Мужчина, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою бывшую супругу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась. После этого мужчина свел счеты с жизнью.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте трагедии работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Валентина Любашенко