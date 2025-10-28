В Ростове генерал-майора Росгвардии осудили за взятку 140 млн рублей

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии, генерал-майора запаса Мирзы Мирзаева, виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

По версии следствия, с августа 2023 года по июль 2024 года Мирза Мирзаев получил через посредников более 140 млн руб. от подрядчика, поставлявшего модули для строительства складов. Основой уголовного дела стали показания гендиректора ООО «Пегас-Эко» Эркина Захидова.

Ранее, 10 октября, суд приговорил к семи годам колонии строгого режима гендиректора ООО «Флакфуд трейд» Махира Сафарова. По версии следствия, он был одним из посредников при передаче взятки. Взяткодатель освобожден от уголовной ответственности.

Кристина Федичкина