На Дону приостановили применение коэффициента-дефлятора для патентов

Власти Ростовской области приостановили до 1 января 2027 года применение коэффициента-дефлятора при расчете стоимости патентов для трудовых мигрантов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

«По патентной системе налогообложения установили мораторий до 1 января 2027 года на применение коэффициента-дефлятора для расчета стоимости патента. То есть мы слышим наше предпринимательское сообщество и стараемся найти баланс между необходимостью наполнения бюджета и сохранением привлекательности региона для ведения бизнеса»,— заявил первый замгубернатора.

Он пояснил: «Стоимость трудового патента формируется из трех составляющих: фиксированного авансового платежа в размере 1,2 тыс. руб., коэффициента-дефлятора, который ежегодно устанавливает Минэкономразвития для индексации стоимости патента (в 2025 году составляет 1,1), и регионального коэффициента, определяемого каждым субъектом самостоятельно».

Чиновник отметил, что регион продолжает выполнять социальные обязательства и развивать инфраструктуру. «Дороги по-прежнему нуждаются в ремонте, а социальные программы в финансировании. При этом налоговая система отстает от современных реалий на 15-17 лет»,— уточнил Господарев.

Ростовская область пока не завершила переход на исчисление налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, в то время как большинство регионов страны перешли на эту систему с 2020 года. Балансовая стоимость имущества за последние 10 лет практически обнулилась, из-за чего многие компании фактически не платят имущественный налог.

Валентина Любашенко