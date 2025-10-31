На Дону предназначенные инвесторам 600 млн рублей субсидий перенесли на 2027 год

В Ростовской области выплату субсидий местным компаниям по возмещению части затрат на процентную ставку по инвестиционным кредитам перенесли с 2026 на 2027 год. Речь идет о поддержке общим объемом 600 млн руб., сообщает РБК Ростов со ссылкой на минэкономразвития региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, нынешняя макроэкономическая ситуация требует «концентрации и эффективного распределения бюджетных ресурсов». В первую очередь правительство намерено выполнить социальные обязательства перед населением, оказать поддержку участникам СВО и их семьям, а также реализовать национальные проекты.

Выплаты субсидий по возмещению части затрат на процентную ставку по инвестиционным кредитам перенесены на 2027 год. «Данная мера носит временный характер и обусловлена текущей необходимостью оптимизации бюджетных расходов»,— приводится в сообщении цитата из ответа министерства на запрос.

Отмечается, что остальные существующие формы государственной поддержки предпринимательства, включая налоговые льготы, имущественную поддержку и иные преференции сохраняются в полном объеме.

Кристина Федичкина