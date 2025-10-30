Самопровозглашенному муфтию Дона продлили заключение под стражей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Ахмеду Абусупьянову, подозреваемому в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ахмед Абусупьянов, по версии следствия, пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Следственным управлением СКР по Ростовской области в отношении религиозного деятеля возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Именно Ахмед Абусупьянов вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1. Тогда группа заключенных захватила в заложники двух сотрудников. Захватчики записали видеообращение, в котором назвали себя приверженцами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещенной в РФ).

Постановлением суда фигурант останется под стражей до 28 декабря 2025 года включительно.

Константин Соловьев