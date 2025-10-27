В Батайске после атаки БПЛА подали 200 заявлений на материальную помощь

В Батайске после атаки украинских беспилотников поступило 200 заявлений на получение материальной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Батайска Валентин Кукин.

Он также подписал распоряжение о первых выплатах 25 жильцам многоквартирного дома по Западному шоссе.

Атака беспилотников на Батайск произошла вечером 21 октября. После обследования пострадавших домов выяснилось, что повреждения получили 131 квартира, семь торговых точек, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

Мария Хоперская