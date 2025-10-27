Следователи раскрыли убийство женщины 20-летней давности в Волгодонске

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного 20 лет по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СК России.

Правоохранителям удалось установить, что в декабре 2004 года на территории детского сада на проспекте Строителей города в Волгодонске обнаружили тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Изначально установить личность преступника не удалось.

Новое расследование позволило криминалистам инициировать повторное проведение молекулярно-генетических экспертиз с учетом современных возможностей. С помощью анализа ДНК удалось установить причастного к совершенному. Им оказался 45-летний житель Волгодонского района. Допрошенный в качестве подозреваемого, он дал признательные показания и описал обстоятельства преступления. По его словам, в ночь на 25 декабря в состоянии алкогольного опьянения фигурант увидел на улице девушку. В ходе общения он применил к ней физическую силу и совершил преступление против половой свободы. С целью скрыть преступление, он задушил потерпевшую. После этого он похитил ее имущество и скрылся, а похищенное продал на рынке.

Подозреваемого заключили под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием). Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев