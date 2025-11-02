В Ростове-на-Дону зарплата водителей-курьеров достигла 200 тысяч рублей

Максимальная зарплата водителей-курьеров в Ростове-на-Дону выросла на 23%, достигнув 200 тыс. руб. в месяц. Такие данные показало исследование SuperJob, опубликованное в их пресс-службе.

Исследование также зафиксировало сезонный всплеск спроса на курьеров: количество вакансий в сфере доставки за неделю увеличилось на 12%. При этом за год число открытых позиций в службах доставки сократилось на 11%, что меньше общего падения по российскому рынку труда на 16%.

В донской столице от 50 до 60 тыс. руб. предлагают специалисту с правами категории В, знанием устройства автомобиля и ПДД, отличным знанием города, водительским стажем от года и отсутствием лишений прав. Желательно наличие собственного транспорта.

От 60 до 65 тыс. руб. предлагают кандидату с медицинской справкой водителя, навыками работы с кассовым терминалом, знанием оформления путевых и товаросопроводительных документов, стажем вождения от трех лет и опытом курьерской работы от полугода. От 65 до 100 тыс. руб. может заработать соискатель со знанием делового этикета и опытом работы водителем-курьером от года.

Самый большой уровень дохода, от 100 до 200 тыс. руб., предлагают специалисты с опытом обработки большого объема заказов и стажем курьерской работы от двух лет.

По данным исследования, типичный претендент на вакансию в Ростове-на-Дону — мужчина 41 года со средним профессиональным образованием, 55% имеют среднее специальное образование. Обычно специалисты работают на последнем месте 2,7 года, а 82% на момент подачи резюме были безработными. Лишь 8% кандидатов готовы к переезду.

