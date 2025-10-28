«Единая Россия» приостановила членство в партии Алексея Логвиненко

«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кроме того, страницу господина Логвиненко удалили с официального сайта «Единой России». Как писал «Ъ-Ростов», экс-чиновника подозревают в том, что он вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Ущерб городскому бюджету оценили в 47 млн рублей. Вину бывший Алексей Логвиненко не признал. Согласно постановлению Ленинского районного суда, он останется под стражей до 23 декабря.

Константин Соловьев