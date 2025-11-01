Главные новости за 1 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего Кингисеппского городского прокурора Ленобласти Андрея Стрельникова до 29 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что экс-прокурор, работавший в Кингисеппе с августа 2022 года, умышленно не направил в суд несколько уголовных дел.

Петербургский «Зенит» в рамках 14-го тура РПЛ одержал важную победу над московским «Локомотивом». Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 2:0. На 9-й минуте встречи с передачи Максима Глушенкова забил Педро, уже в добавленное время второго тайма отличился Андрей Мостовой. Таким образом «Зенит» набрал 29 баллов и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. На него составили протокол о нарушении правил пребывания в России. Господин Самсонов — гражданин Казахстана, проживает в России 20 лет. В связи с этим ему грозит административное выдворение и штраф в размере от 5000 до 7000 рублей в случае, если суд установит вину.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге молодого человека и девушку по подозрению в переводе средств НКО «ФБК» (признана экстремистской и запрещена в России, ликвидированный иноагент). Возбуждены дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ. В отношении двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по фактам попыток поджога служебного автотранспорта и отдела полиции в разных районах города. Предварительно установлено, что подозреваемые подростки, переписываясь в мессенджере, попали под влияние злоумышленников, которые угрозами заставили их совершить противоправные действия.

Власти Архангельской области намерены построить новый мост в створе Кировской улицы в областном центре в качестве дублера действующего Кузнечевского моста. На реализацию проекта предполагается выделить 12,4 млрд рублей. Начать строительство планируется в 2027 году, завершить — в 2032-м.

Мемориальную доску выдающемуся тренеру Юрию Морозову открыли на Тверской улице, 13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. В указанном доме один из самых известных тренеров в истории «Зенита» прожил десять лет. Символично, что торжественная церемония прошла спустя 45 лет после получения сине-бело-голубыми первой медали.

Движение маломерных судов будет прекращено в акватории Невы, а также по рекам и каналам в Санкт-Петербурге с 5 ноября. Ограничение не будет касаться маломерных судов, которые задействованы в мероприятиях по обеспечению контроля за безопасностью судоходства, в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях.

АО «Северо-Западная фосфорная компания» (входит в ГК «Акрон») инвестирует более 500 млн рублей в социально-экономическое развитие Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор 51-го региона Андрей Чибис и генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов.

На антикоррупционную экспертизу поступил проект планировки продолжения «фиолетовой» ветки петербургского метро от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское». Соответствующий документ можно найти на сайте Смольного. Экспертиза продлится до 14 ноября.