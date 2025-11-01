Проект планировки продолжения «фиолетовой» ветки метро поступил на экспертизу

На антикоррупционную экспертизу поступил проект планировки продолжения «фиолетовой» ветки петербургского метро от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с электродепо «Коломяжское». Соответствующий документ можно найти на сайте Смольного.

Экспертиза продлится до 14 ноября. Протяженность указанного выше участка составит 4,1 км. Станции откроют не раньше 2030 года, они должны разгрузить густонаселенные районы на севере Комендантского проспекта.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что двухпутный проходческий щит «Надежда» прошел под ЗСД и приблизился к будущей станции «зеленой» ветки метро «Каменка».

Андрей Маркелов