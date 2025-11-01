Сезон навигации для маломерных судов завершится в Петербурге 5 ноября

Движение маломерных судов будет прекращено в акватории Невы, а также по рекам и каналам в Санкт-Петербурге с 5 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства.

«Закрыть водные пути Санкт-Петербурга для движения судов и водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге с 00 часов 00 минут 05.11.2025»,— содержится в документе.

Ограничение не будет касаться маломерных судов, которые задействованы в мероприятиях по обеспечению контроля за безопасностью судоходства, в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях. Мера также не распространяется на водные транспортные средства, используемые в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, предупреждению и ликвидации ЧС.

О том, как петербургские судоходные компании оценили итоги сезона навигации, — в материале «Ъ Северо-Запад» «Судоходы сохранили пассажиров».

Татьяна Титаева