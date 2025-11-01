Более 12 млрд рублей инвестируют в строительство нового моста в Архангельске

Власти Архангельской области намерены построить новый мост в створе Кировской улицы в областном центре в качестве дублера действующего Кузнечевского моста. На реализацию проекта предполагается выделить 12,4 млрд рублей, сообщает региональный портал 29.ru.

Уточняется, что проект возведения новой переправы вошел в долгосрочный план комплексного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны до 2035 года, утвержденный правительством РФ. Начать реализацию проекта планируется в 2027 году, а завершить строительство — в 2032-м.

Из общей суммы 3,6 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 2,5 млрд руб. — из консолидированного бюджета Архангельской области, еще 6,2 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

К реализации проекта смогут приступить после его одобрения на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ или президиума (штаба) указанной комиссии, отмечается в сообщении.

Андрей Цедрик