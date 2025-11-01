АО «СЗФК» инвестирует более 500 млн рублей в развитие Мурманской области

АО «Северо-Западная фосфорная компания» (входит в ГК «Акрон») инвестирует более 500 млн рублей в социально-экономическое развитие Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали в Москве губернатор 51-го региона Андрей Чибис и генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации Мурманской области, средства планируется направить на реализацию сразу нескольких крупных региональных проектов, включая благоустройство парка «Любкино болото», лыжный стадион МАУ ФСК «Атлет» и строительство крытого футбольного манежа в городе Апатиты.

Помимо этого, запланированы капитальные ремонты учреждений культуры, спорта, благоустройство общественных пространств в Кировско-Апатитской агломерации. Компания также примет участие в финансировании проекта по благоустройству природного парка «Териберка».

Ранее стало известно, что правительство Мурманской области внесло на рассмотрения депутатов областной думы проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. По прогнозам областных властей, доходы региональной казны в следующем году увеличатся на 4,5% к оценке исполнения 2025 года.

Андрей Цедрик