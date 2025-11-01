Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Наставнику «Зенита» Юрию Морозову открыли мемориальную доску на Тверской улице

Мемориальную доску выдающемуся тренеру Юрию Морозову открыли на Тверской улице, 13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

Мемориальная доска в честь выдающегося футбольного тренера Юрия Морозова

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

В указанном доме один из самых известных тренеров в истории «Зенита» прожил десять лет. Символично, что торжественная церемония прошла спустя 45 лет после получения сине-бело-голубыми первой медали.

«Безусловно, память такого легендарного наставника следовало увековечить. Как преданный фанат "Зенита", я счастлив видеть, что это произошло. Вечная слава Юрию Андреевичу!»— написал господин Бельский.

Под руководством Морозова впервые заявили о себе такие звезды российского футбола как Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров и многие другие.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что «Зенит» вечером 1 ноября сыграет дома с московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ. За сине-бело-голубых из-за травм не смогут сыграть Матео Кассьерра и Дуглас Сантос.

Андрей Маркелов

