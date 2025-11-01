«Зенит» победил «Локомотив» на «Газпром Арене» в битве за тройку лидеров РПЛ

Петербургский «Зенит» в рамках 14-го тура РПЛ одержал победу над московским «Локомотивом». Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 2:0. На 9-й минуте встречи с передачи Максима Глушенкова забил Педро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В дальнейшем хозяева поля постепенно отдавали инициативу гостям, рассчитывая на острые контратаки. На 37-й минуте после удара головой мог отличиться все тот же Глушенков, а на 50-й — Нино. В обоих случаях «железнодорожников» спас голкипер Антон Митрюшкин.

В самой концовке встречи c передачи-черпачка Александра Ерохина отличился Андрей Мостовой. После долгого просмотра на предмет офсайда гол засчитали.

Таким образом «Зенит» набрал 29 баллов. Столько же у «Краснодара», который 2 ноября примет дома «Спартак». Лидером таблицы пока остается московский ЦСКА, у которого 30 очков.

Андрей Маркелов