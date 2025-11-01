СКР возбудил дела после попыток поджечь отдел полиции и служебные авто в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по фактам попыток поджога служебного автотранспорта и отдела полиции в разных районах города.

Как сообщили в региональном управлении СКР, вечером 30 октября 13-летний подросток, прибыв к зданию отдела полиции на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе, разбил окно и попытался осуществить поджог. Сделать это у него не получилось — возгорания не произошло.

На следующий день, 31 октября, сотрудники Росгвардии задержали 12-летнего мальчика возле отдела полиции при попытке поджога служебных автомобилей на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга.

Предварительно установлено, что подростки, переписываясь в мессенджере, попали под влияние злоумышленников, которые угрозами заставили их совершить противоправные действия. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются, отметили в СКР.

Уголовные дела возбуждены по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Андрей Цедрик