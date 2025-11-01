ФСБ нагрянула к жителям Петербурга из-за подозрений в финансировании экстремистов

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге молодого человека и девушку по подозрению в переводе средств НКО «ФБК» (признана экстремистской и запрещена в России, ликвидированный иноагент). Они стали фигурантами уголовных дел, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Двое петербуржцев подозреваются в финансировании экстремистской деятельности. Возбуждены дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ. В отношении двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При допросе молодой человек признал, что отправлял денежный средства организации, деятельность фонда назвал обманом. «Все его лидеры находятся в теплой Европе, ничем не рискуют, подставляют обычных граждан, которые оступились, подверглись их влиянию»,— заявил задержанный.

Татьяна Титаева