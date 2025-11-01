Главные новости за 1 ноября. Сочи

Сочи занял первое место в рейтинге самых дорогих направлений для отдыха в России по итогам октября 2025 года. Семья из четырех человек потратила около 1,45 млн руб. на восемь дней проживания в четырехзвездочном отеле с завтраками.

С 5 по 30 ноября на курорте «Роза Хутор» приостановят работу ряда канатных дорог и подъемников в связи с проведением планового технического обслуживания перед началом зимнего сезона. Зимний сезон на «Роза Хутор» откроется 1 декабря для пеших прогулок.

Ребенок, получивший травмы в результате пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи, находится в тяжелом состоянии. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами и признаками отравления продуктами горения.

Участникам специальной военной операции и их семьям, проживающим в Сочи, оказана материальная помощь на сумму около 95 млн руб. Из этой суммы 500 тыс. руб. составляют средства муниципального бюджета.

Хоккейный клуб «Сочи» сообщил об отставке Владимира Крикунова с должности главного тренера. 75-летний специалист продолжит работу в клубе в статусе тренера-консультанта.

Сотрудники полиции Сочи проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животными в поселке Дагомыс. Поводом для проверки стал материал, опубликованный в интернете, в котором сообщается, что неизвестный человек якобы запер двух собак в хозяйственной постройке на Барановском шоссе и поджег ее.