На Роза Хутор временно приостановят работу основных канатных дорог

С 5 по 30 ноября на курорте «Роза Хутор» приостановят работу ряда канатных дорог и подъемников в связи с проведением планового технического обслуживания перед началом зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как уточняется, с 5 ноября закроются подъемники «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс», ведущие на вершину Роза Пик. При этом до 14 ноября для гостей будет доступна канатная дорога «Олимпия», соединяющая Розу Долину и Розу Плато.

С 15 по 30 ноября начнет работу канатная дорога «Стрела» — самая протяженная в Европе, длиной 3,8 км. Она доставит посетителей на высоту 1,6 тыс. м, где располагается горный парк с обзорными площадками, выставкой горной техники и парком альпак «Пача Мама».

Кроме того, на курорте предложат комплексные осенние маршруты, включающие поездку на канатной дороге, посещение этнопарка «Моя Россия» и обед в Горной Олимпийской деревне. Стоимость пакета начинается от 1,9 тыс. руб., предусмотрены скидки для детей.

Зимний сезон на «Роза Хутор» откроется 1 декабря для пеших прогулок. Запуск горнолыжных трасс и начало катания на лыжах и сноубордах запланированы на 19 декабря, при условии благоприятных погодных условий.

Мария Удовик