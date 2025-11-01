Пострадавший при пожаре в жилом доме Сочи ребенок находится в тяжелом состоянии

Ребенок, получивший травмы в результате пожара в жилом доме на улице Альпийской в Сочи, находится в тяжелом состоянии. По данным администрации города, пострадавший доставлен в больницу с ожогами и признаками отравления продуктами горения.

Пожар произошел в мансарде пятиэтажного здания, огонь распространился на площади около 300 кв. м. Из дома эвакуировали порядка 100 человек, среди них — 20 детей. В результате происшествия пострадали четыре человека: трое несовершеннолетних и молодая женщина. Все они были госпитализированы.

По предварительным данным, погибших нет. На месте возгорания работали пожарно-спасательные подразделения, задействовано более 100 человек личного состава и свыше 30 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

«Там сгорел мансардный и предпоследний этаж, остальные целы, вроде как никого не затопило водой от тушения. Причины возгорания еще не известны. Вчера подниматься в свои квартиры было нельзя»,— рассказал «Ъ-Сочи» жилец пострадавшего дома.

Мария Удовик, Андрей Куценко