Сочи признан самым дорогим городом России для отдыха в октябре

Сочи занял первое место в рейтинге самых дорогих направлений для отдыха в России по итогам октября 2025 года. По данным сервиса путешествий OneTwoTrip, на которые ссылаются «Известия», семья из четырех человек потратила около 1,45 млн руб. на восемь дней проживания в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Вторую позицию в рейтинге заняла Москва, где девятидневное размещение в пятизвездочном отеле обошлось двум туристам в 581,3 тыс. руб. Третье место занял Адлер, где трехдневная поездка стоила порядка 330 тыс. руб.

В десятку также вошли другие курорты Краснодарского края. Отдых в пятизвездочном отеле «Эсто-Садок» на восемь дней обошелся семье из четырех человек в 306,2 тыс. руб., а поездка в Геленджик на три дня — в 225 тыс. руб.

По оценке экспертов, высокий спрос на отдых в Сочи и соседних курортных городах сохраняется даже в межсезонье, что поддерживает уровень цен на гостиничные услуги.