Полиция Сочи проверяет сообщение о поджоге с собаками в Дагомысе

Сотрудники полиции Сочи проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животными в поселке Дагомыс, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Поводом для проверки стал материал, опубликованный в интернете, в котором сообщается, что неизвестный человек якобы запер двух собак в хозяйственной постройке на Барановском шоссе и поджег ее.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ведомстве, официальных заявлений или сообщений о данном происшествии в полицию ранее не поступало. Тем не менее опубликованный материал зарегистрирован, и правоохранительные органы начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, где утверждалось, что в Дагомысе на территории питомника произошел поджог, в результате которого погибли две собаки. По данным пользователей, перед инцидентом одна из жительниц района якобы получала угрозы от мужчины, который обещал расправиться с животными.

Полиция намерена установить личности всех участников происшествия и дать правовую оценку действиям, изложенным в публикации.

Мария Удовик