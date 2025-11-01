Военнослужащие Сочи и их семьи получили почти 95 млн рублей поддержки

Участникам специальной военной операции и их семьям, проживающим в Сочи, оказана материальная помощь на сумму около 95 млн руб. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале со ссылкой на городской Координационный совет по поддержке бойцов. Средства предоставлены в рамках муниципальных мер поддержки, финансируемых из бюджета и в сотрудничестве с социальными партнерами.

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, до 30 ноября продлена выплата в размере 3 млн руб. для жителей региона, заключивших контракт о прохождении военной службы. Из этой суммы 500 тыс. руб. составляют средства муниципального бюджета.

Кроме того, ветераны СВО имеют право на получение земельных участков под садоводство или огородничество без торгов. По информации администрации, сочинским участникам боевых действий уже предоставлено 127 таких наделов.

Каждой семье военнослужащего в Сочи закреплен куратор для оперативной связи и информирования. Всего в городе реализуется 12 муниципальных мер поддержки, направленных на помощь участникам СВО и их близким.

Мария Удовик