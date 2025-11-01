Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов покинул свой пост

Хоккейный клуб «Сочи» сообщил об отставке Владимира Крикунова с должности главного тренера. 75-летний специалист продолжит работу в клубе в статусе тренера-консультанта.

Руководство команды назначило новым главным тренером Дмитрия Михайлова, ранее входившего в тренерский штаб господина Крикунова. До этого он работал в системе петербургского СКА и юниорских сборных России. К обязанностям на новом посту Дмитрий Михайлов приступит 2 ноября, когда «Сочи» на домашней арене сыграет против московского «Спартака».

Владимир Крикунов возглавил клуб в августе 2025 года. По итогам 18 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги команда набрала 10 очков и замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

«Ъ-Сочи» писал, что 29 октября хоккейный клуб «Сочи» в Минске проиграл «Динамо» в матче 18-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:8.

Мария Удовик