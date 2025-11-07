Rock Battle, «60 минут Чехова» и «Алиса в стране чудес»

В эти выходные жители и гости Новороссийска смогут культурно отдохнуть, посетив концерты и спектакли, или весело провести время в компании друзей и семьи, отправившись в кино. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Где послушать музыку

7 ноября в 20:00 в «Бла Бла кафе» Сергей Харчев исполнит хиты Леонида Агутина, а также собственные композиции.

Вход свободный

8 ноября в 19:00 в коворкинге Place состоится концерт автора-исполнителя Антона Прокофьева. Антон Прокофьев поет «про настоящее, про путь к себе, про тепло, про то, что важно и живо».

Стоимость билета — 1500 руб. (6+)

8 ноября в 20:00 в «Геленджик Арене» выступит группа A-One в рамках шоу Rock Battle. Музыканты из трибьют-бэнда исполнят культовые композиции таких групп, как System of a Down, Rammstein, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Three Days Grace, Slipknot, Pain, Nirvana и многих других

Стоимость билета — 2000 руб. (18+)

9 ноября в 18:00 в Гортеатре Новороссийска CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора — «Саундтреки Эйнауди при свечах» в исполнении струнных и фортепиано. В программу добавлены треки из нового альбома The Summer Portraits: Sequence, Pathos. Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля кочевников» и многим другим.

Стоимость билета — от 2800 руб. (6+)

9 ноября в 18:00 в католическом храме города Анапы состоится органный концерт с участием дудука, скрипки и сопрано. В программе самые красивые и возвышенные мелодии Ave Maria, знаменитое «Адажио Альбинони» и музыка выдающегося армянского композитора Даниела Казаряна. Исполнители: Иван Зиновьев (орган), Нелли Григорян (сопрано), Севак Амирджанян (дудук), Наталья Контике (скрипка).

Стоимость билета — 700 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

7 и 8 ноября в Городском дворце культуры состоится спектакль «Это все она» по пьесе Андрея Иванова. Спектакль поднимает вечную проблему взаимоотношений между поколениями, пытаясь найти ответ на риторический вопрос: возможно ли понять и услышать друг друга без трагедии и драмы. Забегая вперед, стоит отметить, что автор берет на себя ответственность сказать «нет». Театр-постановщик — Новороссийский городской театр.

Стоимость билета — от 700 руб. (16+)

9 ноября в Театре Старого парка в Кабардинке покажут спектакль «60 минут Чехова». Это легкий и веселый спектакль. Герои произведений Антона Павловича — люди простые, но яркие, с чудинкой, в них и сегодня можно узнать своих друзей и знакомых из реальной жизни, а может быть, и самих себя. Как не расстроить мужа кончиной жены, из железной дороги сделать рыболовные снасти и решить уже, наконец, с соседями все имущественные споры? Об этом и многом другом вы узнаете из остроумных рассказов Антона Павловича в комедийной постановке Черного Театра Dream. Спектакль поставлен по рассказам «Дипломат», «Злоумышленник» и «Ушла», а также драматической шутке в одном действии «Предложение».

Стоимость билета — от 1700 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Нептун», «Монитор Красная площадь» и «Монитор Goodzone» все выходные будут идти российские киноновинки.

Киносказка «Горыныч», чьи сборы уже превысили 1 млрд руб., рассказывает о лейтенанте Военно-морского флота Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Главные роли в фэнтези исполняют Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и другие актеры.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Также в новороссийских кинотеатрах идет показ еще одного лидера кинопроката — фэнтези «Алиса в стране чудес». Лента рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает ее саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий. Музыкальной основой картины стали песни из одноименного аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году. Главные роли в мюзикле исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие актеры.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Заслуживает внимания фильм «Август». Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая при поддержке Фонда кино и «Первого канала», рассказывает о героизме советских контрразведчиков, которые пытаются предотвратить нападение на Красную армию вражеских диверсионно-разведывательных групп в лесах Западной Белоруссии. В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и другие актеры.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

