В «Сочи Марафоне» примут участие более шести тысяч человек

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, в Сочи пройдет «Сочи Марафон» — крупнейший легкоатлетический старт юга России. В этом году участие в забеге примут более шести тысяч человек из 477 городов 83 регионов страны, а также представители семи зарубежных государств. Самому младшему участнику соревнований — один год, самому старшему — 85 лет, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В связи с проведением марафона в городе будут введены временные ограничения движения. Площадь у Зимнего театра закрыта с 26 октября. 2 ноября с 8:00 до 10:30 ограничения затронут улицы Театральная и Орджоникидзе, а 3 ноября с 4:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по основному маршруту забега. Он пройдет по улицам Орджоникидзе, Курортный проспект, Черноморская, Несебрская, Конституции СССР, Парковая, Воровского, Соколова, Москвина, Егорова, Горького, Театральная, Войкова, Кооперативная и Поярко.

На время марафона изменятся схемы движения городского транспорта. Маршруты, следующие из Лазаревского, будут направлены по улицам Донская, Гагарина и Московская с выходом на железнодорожный вокзал. Автобусы, курсирующие по улицам Виноградная, Красноармейская, Московская и Горького, изменят движение с учетом перекрытий. Часть маршрутов, включая № 2С, 3, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87, 87Н, 88, 103, 105, 105С, 113, 120, 121, 550, 551 и 552, будет двигаться по дублёру Курортного проспекта и улице Транспортная.

Маршрут № 12 пройдет через дублер Курортного проспекта и улицу Титова, а маршрут № 115 — по дублеру Курортного проспекта в прямом направлении и по улицам Транспортная и 20-й Горнострелковой дивизии в обратном. Автобусы № 19, 41, 48, 95 и 98 будут курсировать через автовокзал Сочи по улицам Транспортная и 20-й Горнострелковой дивизии. Маршрут № 94 проследует от переулка Донской до железнодорожного вокзала Сочи, затем по дублёру Курортного проспекта до улицы Яна Фабрициуса.

Движение автобусов № 38 ограничат до остановки «Спортивная» на улице Егорова, маршрут № 13 пройдет по кольцу через улицы Пионерскую и Нагорную, а маршрут № 18 направят через Кубанское кольцо и улицу Чайковского. В то же время движение маршрутов № 2М, 14, 15, 17 и 23 будет приостановлено с 4:00 до 15:00.

Организаторы отмечают, что ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности участников и зрителей марафона. После завершения соревнований движение по всем маршрутам будет полностью восстановлено.

Мария Удовик