Главные новости за 30 октября. Сочи

В Сочи в период ноябрьских праздников ожидается теплая и солнечная погода с превышением климатической нормы на 1–3 °С. Температура воды в Черном море у берегов Сочи к концу октября опустилась до +17 °С.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу компании «Сады Киви», подтвердив решения нижестоящих судов о сносе самовольных построек в Адлерском районе Сочи. Данные объекты капитального строительства находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

Суд Хостинского района Сочи удовлетворил требования прокуратуры о взыскании дохода, полученного местной жительницей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ранее она была признана виновной по 12 эпизодам ст. 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев или лиц без гражданства.

В Сочи в ноябре вновь начнут работу порядка 30 зимних пляжных зон, расположенных вдоль основных набережных курорта. Пляжи будут открыты ежедневно с 9:00 до 17:00.

Прокуратура Центрального района Сочи осуществляет надзор в связи с взрывом бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева 25 октября 2025 года. Органами местного самоуправления было оперативно расселено 15 семей в пункты временного размещения.

Полиция Сочи устанавливает детали инцидента в ресторане быстрого питания на ул. Навагинской, где группа подростков напала на сотрудницу заведения после сделанного им замечания. Компания школьников вела себя шумно, использовала нецензурную лексику и прыгала по столам, после чего сотрудники сделали им замечание.