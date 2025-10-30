«Сады Киви» обязали снести аварийные постройки в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу компании «Сады Киви», подтвердив решения нижестоящих судов о сносе самовольных построек в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее суды признали незаконными возведенные на арендованном у образовательного фонда «Талант и Успех» земельном участке гаражи, склады и бетонный забор. Экспертиза установила, что данные объекты капитального строительства находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

Согласно судебным решениям, постройки деформированы и могут обрушиться в любой момент. На их демонтаж отведено 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

Кассационная инстанция сочла выводы предыдущих судов обоснованными и оставила судебные акты без изменений, отказав компании «Сады Киви» в удовлетворении жалобы.

В феврале этого года в Сочи был задержан учредитель компании «Сады Киви» и бывший депутат горсобрания Сергей Эксузян. Его имя неоднократно фигурировало в судебных разбирательствах, связанных с застройкой и имуществом компании. По данным СМИ, уголовное дело в отношении предпринимателя может быть связано с операциями по земельным участкам, ранее ставшим предметом спора с Генпрокуратурой.

Компания «Сады Киви» в последние годы активно судилась с властями. Одним из ключевых эпизодов стало строительство апарт-комплекса в Адлерском районе, где суд признал объекты капитального строительства — гаражи, склады и бетонный забор — самовольными и аварийными.

Мария Удовик