Суд в Сочи взыскал с жительницы деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев

Суд Хостинского района Сочи удовлетворил требования прокуратуры о взыскании дохода, полученного местной жительницей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ранее она была признана виновной по 12 эпизодам ст. 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев или лиц без гражданства.

Как следует из материалов дела, женщина организовала фиктивную регистрацию 64 иностранных граждан по месту пребывания, получив от них суммарное вознаграждение в размере 192 тыс. руб. После вступления приговора в силу прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, признав сделки ничтожными. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства. Регистрация иностранных граждан, полученная в результате противоправных действий, аннулирована.

Вячеслав Рыжков