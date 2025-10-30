В Сочи в ноябре откроют 30 зимних пляжей

В Сочи в ноябре вновь начнут работу порядка 30 зимних пляжных зон, расположенных вдоль основных набережных курорта. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Эти территории традиционно будут обозначены золотистыми флагами, которые за последние годы стали для горожан и туристов маркером благоустроенных рекреационных пространств, доступных для посещения в прохладный сезон, отметил мэр.

Городские власти отмечают, что концепция зимнего отдыха на побережье продолжает развиваться. На набережных продолжат работу точки с горячими напитками, будут организованы активности на спортивных площадках.

Зимние пляжи будут открыты ежедневно с 9:00 до 17:00. На них будет дежурить охрана.

Вячеслав Рыжков