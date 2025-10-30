В Сочи полиция выясняет обстоятельства нападения подростков на сотрудницу ресторана
Полиция Сочи устанавливает детали инцидента в ресторане быстрого питания на ул. Навагинской, где группа подростков напала на сотрудницу заведения после сделанного им замечания. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Информация об инциденте ранее появилась в местных Telegram-каналах. По данным очевидцев, компания школьников вела себя шумно, использовала нецензурную лексику и прыгала по столам, после чего сотрудники сделали им замечание.
Подростки покинули заведение, но затем вернулись за забытым рюкзаком, а женщина отказалась вернуть его без полиции, что спровоцировало нападение: один из молодых людей несколько раз ударил ее по лицу.
В ведомстве уточнили, что участники конфликта устанавливаются и по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители также изучают записи камер наблюдения и показания свидетелей.