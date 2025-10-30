В Сочи ноябрьские праздники пройдут при температуре выше нормы

В Сочи в период ноябрьских праздников ожидается теплая и солнечная погода с превышением климатической нормы на 1–3 градуса. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

По его словам, в отличие от прохладного и дождливого октября, начало ноября будет относительно спокойным и умеренно теплым. В дневные часы температура воздуха в Сочи составит около +16 градусов, осадков не прогнозируется. «День народного единства кубанцы проведут при солнце, при достаточно спокойном северо-западном ветре. Провожаем дождливый октябрь и встречаем достаточно теплый и ласковый ноябрь»,— отметил синоптик.

Господин Шувалов уточнил, что теплая погода установилась благодаря активной циклонической деятельности в Атлантике, которая направляет на Европейскую часть России потоки теплого воздуха. Это создает комфортные условия и на черноморском побережье.

Температура воды в Черном море у берегов Сочи к концу октября опустилась до +17 градусов, что свидетельствует о завершении бархатного сезона. Однако в ноябре на курорте начнут работу около 30 зимних пляжей, где для отдыхающих установят золотистые флаги, кабинки для переодевания и точки с горячими напитками. Зимние пляжи будут открыты ежедневно с 9:00 до 17:00. На них будет дежурить охрана.

Мария Удовик