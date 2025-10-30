После взрыва газа в МКД в Сочи 15 семей переехали во временное жилье

Прокуратура Центрального района Сочи осуществляет надзор в связи с взрывом бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева, 25 октября 2025 года. Об этом сообщает региональное ведомство в своем Telegram-канале.

В результате инцидента повреждены жилые помещения, имеются пострадавшие. Органами местного самоуправления было оперативно расселено 15 семей в пункты временного размещения. В день происшествия работники прокуратуры провели в местах расселения личный прием граждан, рассмотрев и удовлетворив поступившие обращения. По инициативе надзорного ведомства пострадавшим организовано ежедневное горячее питание, обеспечена сезонная одежда и решены иные бытовые вопросы.

Специализированные городские службы приступили к ремонтным работам в поврежденных квартирах. Соблюдение прав граждан и ход восстановительных работ находятся на особом контроле районной прокуратуры.

Мария Удовик