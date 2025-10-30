Рыбный промысел в Черном море вырос на 52%

В Черном море выловили более 26 тыс. т рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Основная часть рыбного промысла в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне приходится на Черное море. За прошедшие месяцы 2025 года в Черном море добыли на 52% больше рыбы, чем было в прошлом году. Годом ранее показатель, по данным ВНИРО, составлял 17,3 тыс. т.

Главными объектами черноморского рыбного промысла оказались хамса и шпрот. В Азовском море больше всего добывают креветок и рапана, пеленгаса, азовскую камбалу-калкан, тюльку и бычков.

В третьем квартале 2025 года объем добычи водных ресурсов на Черном и Азовском море превысил прошлогодние показатели на 28,5%.

София Моисеенко