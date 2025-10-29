Главные новости за 29 октября. Сочи

Запуск грузопассажирского парома между турецким Трабзоном и Сочи, запланированный на 29 октября, отложили из-за шторма силой 5–6 баллов. Выход судна перенесен на неделю — на 5 ноября.

Правоохранительные органы изъяли у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского коллекцию элитных вин, антикварное оружие и иконы. В ходе обысков по нескольким адресам, связанным с экс-главой курорта, были обнаружены 25 икон, включая образа «Святой Федор Стратилат» и «Св. Пантелеймон» стоимостью около 90 тыс. руб. каждый.

В Сочи с 5 ноября начнется плановая консервация фонтанов. В некоторых районах города сезон уже завершен, а в Центральном районе отключение водных объектов намечено на начало ноября.

Треть всех бронирований горных направлений в России приходится на курорты Сочи — 22% туристов выбирают Эстосадок, еще 9% останавливаются в Красной Поляне. В целом интерес россиян к отдыху в горах вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Прокуратура Сочи направила в суд иск о сносе более 15 объектов недвижимости, возведенных с нарушениями градостроительных и земельных норм на охраняемой территории. Речь идет о строениях, принадлежащих Эдуарду Каладжяну дяде криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский незаконно обогатился на сумму более 1,6 млрд руб. во время исполнения своих полномочий. Проверка установила, что чиновник стал фактическим владельцем элитной и коммерческой недвижимости, значительных денежных средств, автомобилей премиум-класса, предметов роскоши и ювелирных изделий, не указанных в его декларациях.