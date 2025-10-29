Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи требуют снести комплекс родственника криминального авторитета

Прокуратура Сочи направила в суд иск о сносе более 15 объектов недвижимости, возведенных с нарушениями градостроительных и земельных норм на охраняемой территории. Речь идет о строениях, принадлежащих Эдуарду Каладжяну — дяде криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон. Данные об иске размещены в картотеке Адлерского районного суда Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, на двух участках в селе Казачий Брод построен комплекс общей площадью свыше 800 кв. м. В него входят жилые дома, хозяйственные постройки, часовня и памятник. Территория, где расположены объекты, находится во второй зоне горно-санитарной охраны, на которой действует полный запрет на строительство любых капитальных сооружений.

Прокуратура требует признать недействительными сделки по предоставлению земельных участков в собственность и аренду, заключенные около 20 лет назад. В ведомстве подчеркивают, что местные власти нарушили законодательство, незаконно распорядившись землей, находящейся под охранным статусом еще со времен СССР.

Согласно иску, на спорной территории возведены не только жилые и вспомогательные здания, но и объекты культового назначения. Прокуратура настаивает на их демонтаже и приведении земельных участков в исходное состояние.

Ранее, 23 октября, Краснодарский краевой суд удовлетворил аналогичные требования по другому делу, связанному с окружением Рубена Татуляна. Тогда по иску Генеральной прокуратуры России у фигурантов конфисковано имущество на сумму 3,9 млрд руб., включая 130 объектов недвижимости, оформленных на подставных лиц.

Ход рассмотрения нового иска по делу господина Каладжяна находится под контролем прокуратуры.

Мария Удовик

