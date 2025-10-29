Треть горных бронирований в России приходится на курорты Сочи

Треть всех бронирований горных направлений в России приходится на курорты Сочи — 22% туристов выбирают Эстосадок, еще 9% останавливаются в Красной Поляне. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту». По оценке аналитиков, в целом интерес россиян к отдыху в горах вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Среди популярных направлений, помимо Сочи, отмечены Южно-Сахалинск (13%), Горно-Алтайск (9%) и Архыз (8%). В два раза увеличился поток туристов в Архыз, Домбай и Горно-Алтайск.

Средний чек бронирования за год вырос на 56% и достиг 25 тыс. руб. за поездку. Средняя стоимость одной ночи в горах составила 7,9 тыс. руб., что на 32% выше уровня 2024 года. Продолжительность отдыха увеличилась до трех ночей, а срок предварительного бронирования — до 33 дней.

По словам директора по развитию отельного рынка сервиса «Туту» Юрия Вьюшина, все больше россиян предпочитают «прохладные направления» летом, выбирая формат coolcation. Туристы стали чаще ездить вдвоем, на пары приходится половина всех бронирований — их количество выросло на 58%. Семейные и деловые поездки за год удвоились.

Наибольшим спросом пользуются отели (50% бронирований), следом идут апартаменты (20%), гостевые дома (10%) и мини-отели (5%). При этом интерес к кемпингам вырос втрое, а к гостевым домам и спа-отелям — вдвое.

Эксперты отмечают, что на фоне роста популярности активного отдыха и развития экотроп российские горные курорты становятся все более востребованными и конкурентоспособными по сравнению с зарубежными направлениями.

Мария Удовик