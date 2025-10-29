Суд выявил у экс-главы Сочи незаконные активы на 1,6 млрд рублей

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, по данным Генеральной прокуратуры России, незаконно обогатился на сумму более 1,6 млрд руб. во время исполнения своих полномочий. Проверка установила, что чиновник стал фактическим владельцем элитной и коммерческой недвижимости, значительных денежных средств, автомобилей премиум-класса, предметов роскоши и ювелирных изделий, не указанных в его декларациях, пишет ТАСС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Алексей Копайгородский приобрел имущество в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. При этом в официальных сведениях о доходах и обязательствах имущественного характера эти активы отсутствовали. Единственным источником дохода бывшего мэра значилась заработная плата.

Из документов следует, что для сокрытия реального имущественного положения бывший глава курорта оформил на супругу Янину Копайгородскую и свою мать статус индивидуальных предпринимателей. Супруга экс-чиновника зарегистрировала ИП в мае 2021 года по направлению «купля-продажа земельных участков». В 2023–2024 годах она выступала учредителем и генеральным директором нескольких компаний, оказывавших услуги в сфере парикмахерских, гостиниц, ресторанов и легкового такси.

В сентябре 2023 года супруги заключили брачный договор, по которому доходы Янины Копайгородской, полученные от предпринимательской деятельности, признавались ее личной собственностью. Согласно условиям документа, имущество, приобретенное до брака или полученное в дар, не подлежит разделу и остается раздельной собственностью супругов.

По информации Генпрокуратуры, до назначения на пост главы Сочи Алексей Копайгородский и члены его семьи не имели дорогостоящего имущества или значительных накоплений. Однако после проверки деклараций за 2019–2023 годы надзорное ведомство выявило несоответствие между официальными доходами и фактическими расходами чиновника.

Ведомство потребовало обратить в доход государства имущество Алексея Копайгородского, его родственников, доверенных лиц и аффилированных организаций на сумму 1,67 млрд руб. В перечень арестованных активов включены 77 объектов недвижимости, в том числе элитное жилье рядом с Эрмитажем в Санкт-Петербурге и пять автомобилей марки Mercedes. При этом сам экс-мэр, по данным проверки, не имел официально зарегистрированных прав собственности на недвижимость или транспорт.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик