У бывшего мэра Сочи нашли элитные вина, иконы и ружье XIX века

Правоохранительные органы изъяли у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского коллекцию элитных вин, антикварное оружие и иконы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебного иска Генпрокуратуры РФ.

В ходе обысков по нескольким адресам, связанным с экс-главой курорта, были обнаружены 25 икон, включая образа «Святой Федор Стратилат» и «Св. Пантелеймон» стоимостью около 90 тыс. руб. каждый. Также изъято кремневое ружье из дамасской стали начала XIX века, изготовленное придворным оружейником в Стамбуле, оцененное экспертами в 300 тыс. руб., и два дорожных пистолета.

Среди найденных предметов — редкие вина Petrus Pomerol (700 тыс. руб. за бутылку), Chateau Mouton Rothschild (600 тыс.), Ornellaia La Proporzione (45 тыс.) и Romanee-Conti Appellation Controlee (до 2 млн руб.). Кроме того, в коллекции числились старинные книги, предметы сервировки и аллегорические картины стоимостью до 250 тыс. руб. каждая.

Ранее Генеральная прокуратура заявила требование о взыскании с Алексея Копайгородского активов на сумму более 1,6 млрд руб. и дополнительных 215 млн руб. — эквивалент стоимости имущества, происхождение которого не подтверждено доходами. Для сокрытия реального имущественного положения бывший глава курорта оформил на супругу Янину Копайгородскую и свою мать статус индивидуальных предпринимателей. Супруга экс-чиновника зарегистрировала ИП в мае 2021 года по направлению «купля-продажа земельных участков». В 2023–2024 годах она выступала учредителем и генеральным директором нескольких компаний, оказывавших услуги в сфере парикмахерских, гостиниц, ресторанов и легкового такси.

Мария Удовик