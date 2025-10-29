Из-за шторма в 5-6 баллов запуск парома Трабзон — Сочи отложили на неделю

Запуск грузопассажирского парома между турецким Трабзоном и Сочи, запланированный на 29 октября, отложили из-за шторма силой 5–6 баллов. Как рассказал «Ъ-Сочи» источник, выход судна перенесен на неделю — на 5 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

После этого паром начнет курсировать по регулярному расписанию дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Прибытие в Сочи запланировано на 9:00, отправление обратно — в 20:00. Проживание пассажиров на борту включено в стоимость билета.

Планировалось, что паромы между Сочи и Трабзоном начнут ходить с 15 по 20 июля этого года, но из-за неподготовленного порта в Сочи сроки перенесли. Запуск проекта изначально планировался на декабрь 2024 года, но его уже несколько раз откладывали. Весной 2025 года Южное таможенное управление заявило о готовности к контролю, но запуск снова не состоялся.

Задержки объяснялись плохой погодой в Черном море, совпадением с праздником Рамадан в Турции и техническими проблемами.

Для маршрута будет использоваться паром Seabridge, который сможет перевозить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути составит около 12 часов, и рейсы планируют выполнять дважды в неделю, но при большом спросе руководство рассмотрит возможность расширения частоты рейсов.

Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.

«Ъ-Сочи» писал, что морские круизы на пассажирском лайнере «Князь Владимир» официально прекращены из-за повышенной военной угрозы для гражданского судоходства в Черном море. Теплоход, связывавший город с Крымом и Абхазией, теперь находится в порту Новороссийска, а будущее круизной программы остается неопределенным.

Мария Удовик