Сезон фонтанов в Сочи завершится после ноябрьских праздников

В Сочи с 5 ноября начнется плановая консервация фонтанов. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Работы будут проведены после праздничных выходных. В некоторых районах города сезон уже завершен, а в Центральном районе отключение водных объектов намечено на начало ноября. Специалисты администрации планируют возобновить работу фонтанов 1 мая.

В Краснодаре сезон фонтанов завершится вечером 4 ноября. Муниципальные водные сооружения будут работать до этого дня включительно, после чего начнутся мероприятия по подготовке их к зиме. По словам главного специалиста по обслуживанию фонтанов Константина Денисенко, специалисты демонтируют насадки и подводные фонари, произведут слив воды из гидравлических систем, диагностику электрооборудования и уборку насосных станций. Также проведут очистку прилегающих территорий.

Сезон фонтанов в Краснодаре в 2025 году стартовал 25 апреля. В городе работали 11 водных объектов, которые традиционно стали одним из элементов благоустройства и отдыха горожан в теплое время года.

Мария Удовик