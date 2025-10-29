В Сочи продают санаторий «Газпрома» за 2 млрд рублей

«Газпром добыча Астрахань» выставило на продажу принадлежащий компании санаторий «Юг» в сочинском поселке Совет-Квадже. Согласно объявлению, стоимость объекта составляет 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Санаторий общей терапевтической направленности расположен на арендованном земельном участке площадью 164 тыс. кв. м, договор аренды действует до октября 2066 года. В состав комплекса входят четыре спальных корпуса, восемь коттеджей, лечебный корпус, бассейн, спортивные площадки, тренажерный и киноконцертный залы, сауна и другие объекты инфраструктуры. Санаторий располагает собственной пляжной зоной протяженностью около 250 м.

Вячеслав Рыжков