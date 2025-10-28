Большой этнографический диктант напишут на «Роза Хутор»

Всероссийская акция, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет с 1 по 8 ноября в этнопарке «Моя Россия».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Большой этнографический диктант — возможность проверить и углубить знания о традициях, языках, истории, культуре народов, живущих в нашей стране. Десять лет акция объединяет миллионы россиян и участников из-за рубежа в стремлении глубже понять и оценить уникальное культурное наследие России.

Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. На выполнение отводится 45 минут. Тестирование пройдёт в интерактивном этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор».

«Для нас большая честь стать площадкой десятого, юбилейного Большого этнографического диктанта. Приглашаем гостей курорта «Роза Хутор», которые приехали в горы из разных уголков страны, проверить знания о ней. Ответы на многие вопросы теста можно найти прямо в этнопарке «Моя Россия» — на территории площадью более трех гектаров расположены 11 архитектурных павильонов с музейными и выставочными пространствами. Здесь вы познакомитесь с культурой, традициями, историей регионов страны. Бесплатные экскурсии проходят каждый час». — рассказывает управляющий этнопарком «Моя Россия» Елена Дегтярева.

Все участники Большого этнографического диктанта на курорте «Роза Хутор» получат именные сертификаты. Вход в этнопарк для желающих проверить знания будет бесплатным, необходима запись по телефону: 8-928-667-07-04. С 1 по 8 ноября тестирование будет идти ежедневно, с10:00 до 18:00.

Интерактивный этнопарк «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» создан в рамках подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Культурное пространство занимает площадь 3,3 гектара на высоте 560 метров над уровнем моря в Роза Долине на берегу реки Мзымта. В нём расположено 11 архитектурных макетов регионов России. В павильонах этнопарка представлены традиционные промыслы, музейные пространства с мастер-классами и дегустациями. Для гостей организованы бесплатные экскурсии. На территории расположены четыре отеля, зоны отдыха, кафе. В 2024 году этнопарк «Моя Россия» стал победителем федерального конкурса «Виртуальный тур по многонациональной России». Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Сайт этнопарка «Моя Россия».

https://rosakhutor.ru/