Главные новости за 27 октября. Сочи

В доме по адресу улица Тимирязева, 30/3, где в ночь с 24 на 25 октября произошел хлопок бытового газа, продолжаются работы по восстановлению поврежденных квартир. Территория вокруг дома полностью расчищена, на месте работают строительные бригады, занимающиеся демонтажом разрушенных перегородок, замерами окон и установкой новых дверей.

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшему директору ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», признав его виновным по статьям о мошенничестве, растрате и превышении полномочий. Суд учел заключенное с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с ФСБ, ГУ МВД по Краснодарскому краю и Росгвардией задержали на территории России гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого турецкими правоохранительными органами по делу об убийстве. После завершения всех процедур фигурант был депортирован в Турцию через международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова.

Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей в сфере авиаперевозок. Перевозчик оштрафован на 30 тыс. руб. за случай овербукинга.

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве проиграл «Спартаку» в матче 17-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

В Сочи произошло возгорание на Центральном Успенском кладбище. 27 октября 2025 года в 18:17 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Уже через минуту к месту происшествия были направлены подразделения гарнизона.