Экс-директору Дагомысского ДРСУ вынесли приговор за мошенничество и растрату

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшему директору ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», признав его виновным по статьям о мошенничестве, растрате и превышении полномочий. Суд учел заключенное с подсудимым досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год фигурант дела совместно с другими сотрудниками предприятия организовал преступную группу. В рамках разработанного плана злоумышленники совершили хищение имущества предприятия — транспортных средств и дорожной техники — на сумму свыше 45 млн руб.

В 2019 году подсудимый и его сообщники, используя фиктивную оценочную документацию, оформили сделку по продаже асфальтобетонного завода, принадлежащего Дагомысскому ДРСУ, подконтрольному юридическому лицу. Стоимость сделки составила менее 1 млн руб. при фактической стоимости завода более 81 млн. Впоследствии предприятие планировалось использовать для личного обогащения через подконтрольные компании и ИП.

Кроме того, с 2019 по 2021 год, действуя через подконтрольные организации и поддельные документы, фигурант дела и его сообщники присвоили более 83 млн руб., оформляя фиктивные поставки и расчеты за невыполненные работы.

Суд назначил экс-директору Дагомысского ДРСУ наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Дело в отношении других сотрудников предприятия продолжает рассматриваться.

Мария Удовик