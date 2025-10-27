Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за овербукинг на рейсе Сочи — Новосибирск

Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей в сфере авиаперевозок. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, перевозчик оштрафован на 30 тыс. руб. за случай овербукинга.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В августе этого года 10 пассажирам, следовавшим из Сочи в Новосибирск, было отказано в посадке на рейс из-за превышения числа зарегистрированных пассажиров над количеством доступных мест на борту.

По результатам проверки установлено, что действия авиакомпании квалифицированы по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (как оказание услуг с нарушением установленных требований, совершенное повторно).

Мария Удовик