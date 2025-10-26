ХК «Сочи» уступил на выезде «Спартаку»

Хоккейный клуб «Сочи» в Москве проиграл «Спартаку» в матче 17-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: ХК «Сочи» Фото: Фото: ХК «Сочи»

«Леопарды» приехали в столицу после чувствительного поражения от СКА в Санкт-Петербурге (1:8). Счет открыли южане в начале матча, когда отличился Денис Венгрыжановский. На 14-й минуте канадский нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд в большинстве восстановил паритет, а в одной из следующих атак Данил Пивчулин вывел москвичей вперед. Еще до перерыва Михаил Орлов помог «Сочи» сравнять счет. Однако счет был равным меньше пяти минут, когда Лукас Локхарт забил третий гол в ворота сочинцев.

В середине второй двадцатиминутки Михаил Мальцев увеличил преимущество хозяев до двух шайб. «Леопарды» своими возможностями долго не могли воспользоваться. Лишь на 39-й минуте Рафаэль Бикмуллин сократил отставание своей команды. Во втором периоде сочинцы смотрелись активнее и перебросали москвичей — 20:9. В третьем периоде Нэйтан Тодд в большинстве оформил дубль и поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:5.

После 17 матчей «леопарды» имеют в активе десять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 28 октября в Минске против местного «Динамо». Будущий соперник с 23 очками идет на пятом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев